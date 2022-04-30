Ньюкасл, Великобритания, 30 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. 28-летний атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ньюкасла». Об этом 30 апреля сообщило издание Football Insider.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

По информации источника, в подписании Дибалы также заинтересован лондонский «Арсенал». После завершения сезона аргентинец станет свободным агентом.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в 25-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету аргентинца 4 (3+1) очка по системе гол+пас в пяти встречах.

Дибала выступает за «Ювентус» с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.