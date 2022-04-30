Чанша, Китай, , 15:34 — REGNUM После обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральной китайской провинции Хунань как минимум 39 человек числятся пропавшими без вести. Об этом 30 апреля сообщает Центральное телевидение Китая.

Обрушение

Отмечается, что, помимо пропавших без вести, под завалами обрушившегося здания находятся 23 человека, которых спасатели смогли извлечь, и в настоящее время они доставлены в медучреждения, их состояние стабильное.

При этом также указывается, что причины трагического происшествия на данный момент не установлены и продолжаются поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля обрушение шестиэтажного здания произошло в городе Чанша в провинции Хунань.