Манчестер, Великобритания, 30 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, «Манчестер Сити» готов расстаться с 31-летним фланговым нападающим сборной Алжира Риядом Марезом, на которого претендует «Милан».

Clément Bucco-Lechat Рияд Марез

Ранее сообщалось, что «горожан» также может покинуть нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус. Контракты обоих футболистов с «Манчестер Сити» истекают 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Рияд Марез принял участие в 25-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также нападающий является лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в текущем сезоне.

Марез выступает за «Манчестер Сити» с 10 июля 2018 года после перехода из «Лестер Сити» за 67,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость алжирского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.