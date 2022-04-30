Кемерово, 30 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 30 апреля, проходит музыкально-патриотический марафон «ZаРоссию». На мероприятии выступят звёзды рока. Вход свободный, сообщил мэр города Илья Середюк.

Пресс-служба администрации Кемерова Музыкально-патриотический марафон «ZаРоссию» в Кемерове

Он уточнил, что марафон проходит на площади Советов. Трёхчасовой концерт начнался в 18:00 (время местное). На сцену выйдут местная кавер-группа «Коктейль Молотова», а также приглашённые звёзды: известные рок-коллективы «СерьГа» и «Пилот».

В финале мероприятия состоится эстафета «Свет наших сердец» — кемеровчане поднимут розданные волонтёрами зеркальные фигурки в форме сердца.

По данным мэрии города, на 18:00 на площадь Советов пришли 10 тысяч зрителей.