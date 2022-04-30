Москва, 1 мая, 2022, 00:01 — ИА Регнум. С 1 мая российские банки не смогут списать долги со счета заемщика по потребительскому кредиту без его согласия, сообщает ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Банки смогут списать средства за счета должника по потребкредиту, только если клиент сам дал соответствующее распоряжение банку либо заранее выразил свое согласие на это, в частности, подписал договор о безакцептном списании.

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Если на счете гражданина хранятся единовременные выплаты, которые закон запрещает взыскивать за долги, то банк должен получить отдельное согласие владельца на их списание. При этом клиент имеет право в течение 14 дней отозвать свое согласие, в этом случае банку придется вернуть деньги.

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