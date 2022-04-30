Москва, 30 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Российский киберспортивный клуб Virtus. pro расторгает контракт с игроком состава по дисциплине Dota 2 Иваном Москаленко из-за буквы Z, нарисованной им на карте в ходе матча с клубом Mind Games. 30 апреля об этом сообщается на сайте Virtus. pro.

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«Клуб расторгает контракт с Иваном «‎Pure» Москаленко за действия, недостойные профессионального игрока, которые привели к дисквалификации команды с турнира и нанесли колоссальный вред отношениям клуба с международным киберспортивным сообществом», — заявили в Virtus. pro.

Инцидент произошёл 29 апреля во время паузы в ходе матча в видеоигре Dota 2 между Virtus. pro и Mind Games в рамках лиги Dota Pro Circuit Восточной Европы. В перерыве игроки могут создавать отметки на мини-карте, которые видны зрителям. Москаленко изобразил знак, похожий на букву Z.

Оператор этой лиги Beyond the Summit по решению издателя видеоигры Dota 2 — американской компании Valve — отстранил команду Virtus. pro от дальнейшего участия в турнире. Москаленко записал видеообращение, в котором заявил, что не хотел кого-либо обидеть.