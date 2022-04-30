Нью-Йорк, США, , 15:26 — REGNUM В Международный суд ООН из-за судебных разбирательств на территории Италии о возмещении ущерба, который был нанесен в годы Второй мировой войны, подали на Рим немецкие власти. Об этом 30 апреля сообщается в пресс-релизе, обнародованном на сайте суда.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«ФРГ… возбудила в Международном суде дело против Италии из-за того, что она (Италия), предположительно, не смогла соблюсти ее (Германии) юрисдикционный иммунитет как суверенного государства», — говорится в нем.

Также указывается, что власти ФРГ ссылаются на решение суда от 2012 года, подтверждающее юридический иммунитет страны от исков в иностранных судах от жертв нацизма. При этом в 2014 году итальянский конституционный суд постановил, что обязанность следовать этому решению зависимости от фундаментального принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с итальянским конституционным правом.

При этом, как считает немецкая сторона «итальянские национальные суды с 2012 года рассмотрели значительное количество новых исков против Германии в нарушение суверенного иммунитета Германии». Также Германия призвала суд провозгласить, что Италия нарушает суверенный иммунитет ФРГ такими мерами и потому Рим, по мнению Берлина, должен гарантировать прекращение действия судебных решений, посягающих на право Германии, и полностью возместить ей ущерб.

«В своем запросе Германия просит суд, в частности, обязать Италию гарантировать, что немецкая собственность, отмеченная в заявлении, не будет выставлена на открытом аукционе до вынесения судом решения», — добавляется в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Берлин не будет оплачивать российский газ рублями.