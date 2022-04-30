Неаполь, Италия, , 15:19 — REGNUM Сегодня, 30 апреля, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче 35-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Сассуоло». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Наполи» (сс) RonnyK

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Давид Оспина, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Фабиан Руис, Ирвинг Лосано, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен.

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Рожерио, Мерт Мюлдюр, Влад Кирикеш, Джанмарко Феррари, Маким Лопес, Филип Джуричич, Давиде Фраттези, Джакомо Распадори, Доменико Берарди, Джанлука Скамакка.

На данный момент «Наполи» с двадцатью победами, семью поражениями и 67-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло», набрав 46 очков, располагается на десятой позиции.