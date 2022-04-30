Новосибирск, , 15:15 — REGNUM В Новосибирской области осложнилась обстановка с природными и техногенными пожарами. Об этом было сказано на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Пожар hansbenn

По официальным данным, за прошедшие сутки на территории региона зафиксирована 261 термическая точка, из них 174 — в пятикилометровой зоне, 259 случаев неконтролируемых палов травы.

Отмечается, что наибольшее число пожаров отмечены в Северном, Куйбышевском, Венгеровском районах области. Также произошло 24 техногенных пожара в жилом секторе. Огнём уничтожено 32 частных дома, без жилья остались 67 человек.