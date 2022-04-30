Москва, 30 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В столице стартовал фестиваль «Московская весна». Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Победы на Поклонной горе. День России в Москве

Организованные в рамках фестиваля мероприятия пройдут в период с 30 апреля по 10 мая и будут посвящены Дню Победы. Запланированы выступления акапельных коллективов, прозвучат стихи и песни военных лет.

«Особое место в программе фестиваля занимает празднование 9 мая, когда по всему городу будут звучать любимые и знакомые всем песни и стихи военных лет», — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.