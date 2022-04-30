Токмак, , 15:11 — REGNUM Военно-гражданская администрация города Токмак Запорожской области, ранее освобожденного от киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, сняла со здания горсовета украинский герб. Фотографии этого события 30 апреля разметили в соцсетях его очевидцы.

Флаг России jia3ep

На выложенных фото видно, как герб демонтируют со здания горсовета Токмака с помощью автомобиля с пожарной лестницей, и позднее он лежит демонтированный на ступеньках этого же здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее памятник создателю первого в мировой истории социалистического государства — СССР — русскому революционеру В. И. Ленину восстановили в Новой Каховке Херсонской области.