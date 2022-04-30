Ханты-Мансийск, , 15:10 — REGNUM В Югре за сутки на 30 апреля госпитализировали 27 больных с COVID-19, 91 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заражений стал Ханты-Мансийск — 10.

С начала пандемии в Югре к 30 апреля насчитывается 209 458 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 180 пациентов, 2539 скончались.

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