Москва, , 15:08 — REGNUM Москва возмущена сносом памятника воинам Советской Армии в Латвии. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Возмущены вопиющим инцидентом со сносом памятного знака в Мадлиене Огрского края. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что подобные явления приобретают в Латвии системный характер», — отмечается в сообщении.

В условиях, когда власти Латвии открыто поддерживают неонацизм на Украине, все более дерзко начинают вести себя последователи тех, кто в годы Второй мировой войны вместо борьбы с фашизмом выступали на стороне гитлеровской Германии, добавила она.

«Очевидно, эта изуверская … выходка окажет крайне негативное влияние на весь комплекс российско-латвийских отношений», — добавила она.