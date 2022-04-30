30 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что некоторые западные компании, импортирующие газ из России, согласились на схему оплаты в рублях, однако не озвучивают свою позицию открыто.

Анна Царькова, , 16:24 — REGNUM Некоторые западные компании, импортирующие газ из России, согласились на схему оплаты в рублях, однако не озвучивают свою позицию открыто. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 29 апреля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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«И мы это будем делать, как и другие, хотел бы подчеркнуть, как и другие. То есть это неправда, что другие от этого отказались, они просто не говорят об этом так честно по разным причинам, и международные либеральные СМИ в этом их, конечно, поддерживают», — сказал он, подчеркнув, что этим правилам следуют именно компании-импортеры, а не государства-потребители.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» и «Денацификация UA».

«Ряд западных компаний согласен на предложенную Россией схему оплаты газа, но не говорят об этом открыто, заявил глава МИД Венгрии. Сохраняют морду лица», — с юмором прокомментировал новость автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

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«Боятся высокого начальства», — отреагировала Светлана С.

«Уходят и обвиняют громко, а возвращаются и покупают тихо-тихо», — добавил «Общество вменяемых».

«Стесняются», — пошутил Vladimir V.

«Ну, а чего кричать-то? Денежки любят тишину», — с сарказмом отметила Ljudmila H.

«Да как бы… [безразлично]. Тащите ваши тугрики и можете говорить, что вообще не покупаете», — написал Priboi 5.

«Я считаю, что, возможно, в Европе есть договорённость: они выбрали пару-тройку стран, которые будут покупать газ за рубли. Остальные останутся и будут об этом орать на весь мир. Но! Эти пара-тройка стран будут реверсом подавать в отказавшиеся страны, при этом увеличив закупки у России ровно на то количество, которое закупало у России. Европа может в таком случае орать на весь мир, что она отказалась от российского газа и сохранить эту самую морду лица из-за санкций», — добавила Ксения.

«Как всегда орут дружно и втихую делают так, как Путин сказал», — пишет «Лад».

«Для кого этот спектакль? Для Байдена, который не помнит, кто он и где он», — недоумевает Veta G.

«Надо же, стесняются…» — шутит Svetlana M.

«Венгрия и остальные, кто будет покупать газ, будут перепродавать его с профитом. Все норм», — отметил Andrey R.

«Вы главное платите, мы никому не скажем», — иронизирует Dmitry.

«Нам не надо говорить, всё равно сделают, как нам надо», — с сарказмом пишет Татьяна.

«Венгры прям с удовольствием издеваются», — смеется purple_a.

«А они оказались самыми независимыми из всей «независимой» Европы», — ответил ему (purple_a) «Обыватель».

«Не говорят, чтобы большие дяди не ругались…» — иронизирует Дмитрий Г.

«Свобода — она такая», — с сарказмом подытожил «Обыватель».

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