Анна Царькова, 30 апреля 2022, 16:24 — REGNUM Некоторые западные компании, импортирующие газ из России, согласились на схему оплаты в рублях, однако не озвучивают свою позицию открыто. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 29 апреля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Иероним Босх. Несение креста (фрагмент)
Иероним Босх. Несение креста (фрагмент)

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«И мы это будем делать, как и другие, хотел бы подчеркнуть, как и другие. То есть это неправда, что другие от этого отказались, они просто не говорят об этом так честно по разным причинам, и международные либеральные СМИ в этом их, конечно, поддерживают», — сказал он, подчеркнув, что этим правилам следуют именно компании-импортеры, а не государства-потребители.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» и «Денацификация UA».

«Ряд западных компаний согласен на предложенную Россией схему оплаты газа, но не говорят об этом открыто, заявил глава МИД Венгрии. Сохраняют морду лица», — с юмором прокомментировал новость автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

Ян Массейс. Два лицемера
Ян Массейс. Два лицемера

«Боятся высокого начальства», — отреагировала Светлана С.

«Уходят и обвиняют громко, а возвращаются и покупают тихо-тихо», — добавил «Общество вменяемых».

«Стесняются», — пошутил Vladimir V.

«Ну, а чего кричать-то? Денежки любят тишину», — с сарказмом отметила Ljudmila H.

«Да как бы… [безразлично]. Тащите ваши тугрики и можете говорить, что вообще не покупаете», — написал Priboi 5.

«Я считаю, что, возможно, в Европе есть договорённость: они выбрали пару-тройку стран, которые будут покупать газ за рубли. Остальные останутся и будут об этом орать на весь мир. Но! Эти пара-тройка стран будут реверсом подавать в отказавшиеся страны, при этом увеличив закупки у России ровно на то количество, которое закупало у России. Европа может в таком случае орать на весь мир, что она отказалась от российского газа и сохранить эту самую морду лица из-за санкций», — добавила Ксения.

«Как всегда орут дружно и втихую делают так, как Путин сказал», — пишет «Лад».

«Для кого этот спектакль? Для Байдена, который не помнит, кто он и где он», — недоумевает Veta G.

«Надо же, стесняются…» — шутит Svetlana M.

«Венгрия и остальные, кто будет покупать газ, будут перепродавать его с профитом. Все норм», — отметил Andrey R.

«Вы главное платите, мы никому не скажем», — иронизирует Dmitry.

«Нам не надо говорить, всё равно сделают, как нам надо», — с сарказмом пишет Татьяна.

«Венгры прям с удовольствием издеваются», — смеется purple_a.

«А они оказались самыми независимыми из всей «независимой» Европы», — ответил ему (purple_a) «Обыватель».

«Не говорят, чтобы большие дяди не ругались…» — иронизирует Дмитрий Г.

«Свобода — она такая», — с сарказмом подытожил «Обыватель».

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