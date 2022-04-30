Москва, 1 мая, 2022, 00:01 — ИА Регнум. С 1 мая максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) вырос с 600 тыс. до 1 млн рублей, сообщает ИА REGNUM.

(сс) bssmadeit С телефоном

Теперь пользователи СБП смогут оплачивать товары и услуги без комиссии на более крупные суммы.

Новация полезна и для бизнеса. Торгово-сервисные предприятия смогут предлагать клиентам оплату через СБП — она проходит напрямую по счетам, причем оплату можно производить по QR-коду, банковская карта не нужна.

Читайте также:Доля безналичных платежей в РФ через 5 лет может достигнуть 95% — прогноз

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении программы компенсации малому и среднему бизнесу (МСП) затрат на использование СБП. На реализацию программы выделяется 500 млн рублей. С помощью этих средств будут возмещать расходы на оплату банковской комиссии за пользование системой быстрых платежей с 1 января по 1 июля 2022 года.

Комиссия не превышает 0,7% от стоимости товара.