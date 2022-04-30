Новосибирск, 30 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. На территории Новосибирской области за сутки зафиксировано более двухсот термоточек. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

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«При космомониторинге за прошедшие сутки на территории Новосибирской области зафиксированы 261 термических точек, из них 174 — в пятикилометровой зоне. 259 случаев палов травы уже ликвидированы. Угрозы населенным пунктам нет», — уточнили в ведомстве.

При этом в нескольких населённых пунктах уже есть случаи уничтожения пламенем жилых домов из-за сжигания мусора и сухой травы. Так, в поселке Молот Коченевского района пламя уничтожило десять домов, из них шесть — жилые строения. В Болотном огонь уничтожил десять жилых и три нежилых дома, придомовые территории.