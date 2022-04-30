Париж, 30 апреля 2022, 14:59 — REGNUM В ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж усилит военную и гуманитарную помощь киевскому режиму. Об этом 30 апреля сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Отмечается, что во время разговора по телефону французский лидер пообещал Зеленскому «усилить помощь Украины по оборонительным вооружениям и гуманитарную поддержку».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в данный момент президент Франции Эммануэль Макрон проводит телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.