Париж, , 14:59 — REGNUM В ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж усилит военную и гуманитарную помощь киевскому режиму. Об этом 30 апреля сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Отмечается, что во время разговора по телефону французский лидер пообещал Зеленскому «усилить помощь Украины по оборонительным вооружениям и гуманитарную поддержку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в данный момент президент Франции Эммануэль Макрон проводит телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.