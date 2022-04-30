Париж, 30 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж усилит военную и гуманитарную помощь киевскому режиму. Об этом 30 апреля сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Отмечается, что во время разговора по телефону французский лидер пообещал Зеленскому «усилить помощь Украины по оборонительным вооружениям и гуманитарную поддержку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в данный момент президент Франции Эммануэль Макрон проводит телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.