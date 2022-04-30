Москва, , 14:55 — REGNUM Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» совместно с РЖД планирует провести эксперимент в сфере квантовой связи. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин агентству ТАСС.

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Рогозин объяснил, что эксперимент будет проводиться на Международной космической станции. Он добавил, что эти технологии «позволят нам вырваться вперёд среди ведущих космических держав».

Глава Роскосмоса добавил, что соответствующие договорённости были достигнуты на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозёровым.

Квантовые сети позволяют создать защищённый канал передачи данных с использованием фундаментальных законов квантовой механики. Подобные проекты реализуются и другими странами.

В 2016 году Китай запустил первый в мире спутник, предназначенный для квантовой передачи данных на Землю. Названный в честь древнекитайского философа Мо-цзы проект реализуется Китайской академией наук при участии Австрийской академии наук.

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