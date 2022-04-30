Париж, , 14:51 — REGNUM В данный момент президент Франции Эммануэль Макрон проводит телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 30 апреля сообщает телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Телефонный разговор Макрона и Зеленского начался», — говорится в сообщении администрации французского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд собираются пригласить на заседание парламентской комиссии по «расследованию деятельности биолабораторий США» на территории Украины.