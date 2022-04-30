Луганск, , 14:50 — REGNUM В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ Первомайска получила ранения мирная жительница. Об этом 30 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По уточненной информации, вчера в результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск получил ранение один мирный житель (женщина 1959 г.р.)», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что МЧС ЛНР начало сбор и захоронение тел жителей Рубежного, погибших в ходе боевых действий.

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