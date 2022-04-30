Берлин, 30 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Берлин не будет оплачивать российский газ рублями. Об этом 30 апреля заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от РФ, — отметил он.

После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на РФ. На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.