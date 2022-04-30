Ереван, , 14:40 — REGNUM Представители оппозиционного «Освободительного движения» выпустили на Площади республики в Ереване у здания правительства Армении кур с наклеенными фото премьера Никола Пашиняна. Об этом 30 апреля сообщает Sputnik Армения.

Никол Пашинян

«Активисты выпустили кур с наклеенными на них фотографиями Пашиняна и датой 8.05.2018 (тогда Пашинян стал премьером — прим.) под песню Пипо Франко «Ки-ки-ки, ко-ко-ко». Активисты … так решили отметить День гражданина, учрежденный властями», — отмечается в сообщении.

Один из основателей движения Ара Зограбян назвал этот день «фальшивым праздником».

День гражданина учрежден в Армении в 2018 г. — после смены власти.