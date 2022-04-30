Кемерово, 30 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В городе Кемерово сегодня, 30 апреля, начали работу сезонные автобусные маршруты. Об этом сообщили в администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус

«На время ремонта подъездных путей к трём садовым обществам автобусы №145, №146 будут следовать до аэропорта, автобус №89 — до пересечения улиц Ишановская и Давыдовская», — уточняется в телеграм-канале мэрии.

Отмечается, что расписание сезонных маршрутов размещено на сайте УЕЗТУ. РФ.