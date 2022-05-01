Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в России можно обратиться за новой выплатой на детей в возрасте от 8 до 17 лет, сообщает ИА REGNUM.

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Новая выплата предусмотрена при соблюдении ряда условий: у родителя и ребенка есть российское гражданство, они постоянно проживают в России, среднедушевой доход семьи в расчетном периоде составляет не более прожиточного минимума на душу населения в регионе, а также если у членов семьи старше 18 лет есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Пособие не начисляется автоматически — следует обратиться с заявлением через портал Госуслуг, в МФЦ или в отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР).

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Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума в регионе проживания.

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Пособия будут выплачивать задним числом — начиная с 1 апреля 2022 года, средние выплаты на семью будут колебаться в пределах от 6150 до 12,3 тыс. рублей, в зависимости от региона и степени нуждаемости.

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