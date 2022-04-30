Москва, , 14:36 — REGNUM Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд собираются пригласить на заседание парламентской комиссии по «расследованию деятельности биолабораторий США» на территории Украины, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в беседе с ТАСС.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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«Приглашение американских официальных лиц и представителей компаний, имеющих отношение к военно-биологической деятельности, осуществлявшейся в биолабораториях на Украине при содействии США, готовится к отправке», — отметил он, добавив, что Нуланд хотят пригласить «в качестве свидетеля».