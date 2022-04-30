Курган, , 14:35 — REGNUM Пострадавшим от пожаров в Курганской области выплатят за уничтоженные огнём дома по 100 либо 300 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с жителями Кургана, потерявшими своё жильё в дачном кооперативе «Малиновка».

Пожар в доме

По мнению главы региона, предусмотренные средства на члена семьи по утрате имущества в пожаре — каждому пострадавшему по 10 тысяч рублей, а также либо по 30 тысяч рублей, если имущество было утрачено частично, либо по 50 тысяч рублей, если утрачено полностью — абсолютно недостаточны.

«По закону, граждане обязаны страховать свое имущество. Да, по закону надо найти того, кто запустил огонь, и взыскивать с него, разбираться с ним. Но жизнь гораздо шире, чем просто закон и людей кто остался без единственного места проживания нельзя бросать один на один в таких ситуациях. Особенно когда речь идет о семьях с детьми», — считает глава Зауралья.

Поэтому, как заявил Вадим Шумков, потерявшие во время пожара дачный дом, получат из бюджета ещё по 100 тысяч рублей. Те, кто был прописан в дачных домах, то есть жил постоянно, получат по 300 тысяч рублей.

Семья вправе решить — всю сумму получит один из собственников, если остальные дадут на это письменное согласие, либо сумму поделят между всеми собственниками пропорционально долям дома, принадлежащим на праве собственности.

Кроме того, в соцсетях появляются комментарии и призывы, что если будут дополнительные выплаты на незастрахованное имущество, то выгодно сжигать свои старые дома и дачи, чтобы также получать выплаты.

«Эта поддержка разовая, направленная только на ликвидацию последствий ЧС, признанных отдельным решением и с поименным списком семей. На основании правоустанавливающих документов. Чтобы поддержать людей и не оставить их без крыши над головой. Потому не нужно пытаться выдавать одно за другое и заработать на горе людей», — заявила в свою очередь замгубернатора Лариса Кокорина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля огнеборцы эвакуировали более 500 дачников из СНТ «Малиновка», где пожар охватил более 50 дачных участков.

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