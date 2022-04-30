Новая Каховка, Украина, 30 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Памятник создателю первого в мировой истории социалистического государства — СССР — русскому революционеру В. И. Ленину восстановили в Новой Каховке Херсонской области. Об этом 30 апреля сообщается в телеграм-канале «Спецоперация Z».

Иван Шилов ИА REGNUM Ленин. Революция

«При поддержке Новокаховской ВГА и местных активистов сегодня восстановлен памятник В. И. Ленину перед зданием горсовета», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что будут восстановлены все памятники, которые снесли на Украине неонацисты.

Кроме того, к сообщению прикреплены фотографии установки на площади перед зданием городской администрации Новой Каховки на постамент, где он находился до снова в 2014 году, памятника вождю мирового пролетариата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 50 тыс. человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять Украине тяжелое вооружение.