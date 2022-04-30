Иркутск, 30 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД Приангарья разбираются в обстоятельствах ДТП с участием нетрезвого водителя, подробности 30 апреля сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

МВД ДТП в Шелехове

Инцидент произошёл днем 30 апреля в нескольких километрах от города Шелехова: 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21 053» не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил столкновение со световой опорой.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы и обратился за медицинской помощью.

Проведенной процедурой освидетельствования на состояние опьянения установлено, что мужчина превысил разрешенную норму более чем в 12 раз. Нарушителю грозит лишение прав на срок до 2-х лет со штрафом в 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на дорогах Иркутска и Иркутского района за неделю с 28 марта по 3 апреля 2022 года произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек, из них трое — несовершеннолетние участники дорожного движения, один человек погиб.

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