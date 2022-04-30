Калуга, 30 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы девять ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 30 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 51 человека. Днём ранее, 29 апреля, в регионе было зарегистрировано 35 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 112 человек, 99 546 человека выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.