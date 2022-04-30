Новосибирск, 30 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области участились факты гибели людей на пожарах. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США Пожар

«Приближающиеся майские праздники грозят резким увеличением числа подобных происшествий и являются поводом, чтобы дополнительно обратить на это внимание», — подчеркнули в ведомстве. — Чаще всего причинами возникновения пожаров являются непотушенная сигарета, неосторожное обращение с огнём, неисправность электропроводки, а также нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления».

По официальным данным, с начала 2022 года на территории региона произошло 3809 пожаров, в которых погибло 78 человек, травмировано — 73. По всем фактам гибели людей на пожарах проводятся проверки.