Москва, 30 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Базирующаяся в Нижнем Новгороде компания New Energy Motors будет поставлять в Россию китайские электрические автомобили WOLV. Об этом сообщает портал Drom.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

Первой моделью WOLV в России станет лёгкий коммерческий автомобиль категории N1 — FC25. Грузоподъёмность автомобили составляет 800 кг.

На одном заряде аккумуляторов электромобиль сможет проехать 200 км. Для полного заряда аккумуляторов от сети 200 вольт потребуется пять часов.

Отмечается, что первый экземпляр лёгкого грузовика WOLV уже отправлен на сертификацию. Ранее эта модель получила европейский сертификат, что подтверждает соответствие нормам безопасности.

Показ модели WOLV FC25 в России запланирован на 13 мая. Продажи должны начаться в сентябре 2022 года.