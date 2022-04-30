Ватикан, , 14:20 — REGNUM Папа Римский Франциск хотел бы совершить апостольскую поездку в Киев, однако это не имеет смысла на фоне продолжающегося конфликта. Об этом 30 апреля сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролини в интервью газете La Stampa.

Папа Франциск Casa Rosada

По словам Паролини, папа Римский все еще намерен «совершить апостольскую поездку на Украину, но ее реализация обусловлена возможностью способствовать реальному улучшению положения в стране».

«Как он сам объяснял, поездка не имела бы смысла, если бы на следующий день конфликт возобновился», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролини рассказал, что организация встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска приостановлена до момента, пока не улучшится ситуация на Украине.