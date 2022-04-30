Ватикан, 30 апреля 2022, 14:20 — REGNUM Папа Римский Франциск хотел бы совершить апостольскую поездку в Киев, однако это не имеет смысла на фоне продолжающегося конфликта. Об этом 30 апреля сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролини в интервью газете La Stampa.

Папа Франциск
Папа Франциск
Casa Rosada

По словам Паролини, папа Римский все еще намерен «совершить апостольскую поездку на Украину, но ее реализация обусловлена возможностью способствовать реальному улучшению положения в стране».

«Как он сам объяснял, поездка не имела бы смысла, если бы на следующий день конфликт возобновился», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролини рассказал, что организация встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска приостановлена до момента, пока не улучшится ситуация на Украине.