Новосибирск, 30 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Новосибирске найден ранее без вести пропавший 12-летний мальчик. Об этом сообщило региональное управление СКР.

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«В результате оперативно-розыскных и поисковых мероприятий установлено местонахождение 12-летнего мальчика, который 28 апреля ушёл из школы и не вернулся домой, — уточнили в ведомстве. — Несовершеннолетний жив и здоров, передан законным представителям. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении него не имеется».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик ушёл из дома в школу в Советском районе Новосибирска и не вернулся. Была назначена уголовно-процессуальная проверка.