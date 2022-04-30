Рим, , 14:10 — REGNUM Организация встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска приостановлена до момента, пока не улучшится ситуация на Украине. Об этом 30 апреля сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролини в интервью газете La Stampa.

Патриарх Кирилл и папа Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подготовка достигла хорошей стадии. Однако, как заявил сам Святой отец <…>, было сочтено целесообразным отменить, поскольку это могло бы вызвать большую путаницу. Я полагаю, что до тех пор, пока текущая ситуация не получит положительного развития, (организация встречи) будет приостановлена», — сказал он.

При этом Паролин указал, что Ватикан также готов содействовать любым переговорам между сторонами для прекращения военных действий и защищать «жизнь гражданских лиц, находящихся в зонах боевых действий, в том числе и через гуманитарные коридоры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украине арестовали 51 железнодорожную цистерну, принадлежащую Белоруссии.