Москва, , 14:10 — REGNUM Правительство РФ одобрило выделение Минтрансу РФ бюджетных ассигнований на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям транспортного комплекса (ТК). Об этом 30 апреля сообщается на сайте правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный провал Запада и импортозамещение в России — трансляция»

"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — отмечается в сообщении.

Проект распоряжения направлен на обеспечение бесперебойного функционирования системообразующих организаций ТК с учетом влияния на деятельность санкционных ограничений, вводимых против РФ.