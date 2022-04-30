Москва, 30 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило выделение Минтрансу РФ бюджетных ассигнований на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям транспортного комплекса (ТК). Об этом 30 апреля сообщается на сайте правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — отмечается в сообщении.

Проект распоряжения направлен на обеспечение бесперебойного функционирования системообразующих организаций ТК с учетом влияния на деятельность санкционных ограничений, вводимых против РФ.