Ейск, Краснодарский край, 30 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Маломерным судам запрещено выходить в Азовское море в связи с проведением антитеррористических мероприятий, сообщила пресс-служба администрации Ейского района Краснодарского края. Запрет введён с 00:00 30 апреля

Александр Полегенько ИА REGNUM Азовское море

«Запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочным судам, спортивным парусным судам, надувным плавсредствам и плавсредствам для занятия спортом на воде (виндсерфинг, сабдоска и их аналоги) в связи с проведением антитеррористических мероприятий», — приводит ТАСС сообщение районной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень террористической опасности действовал в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края с 11 по 26 апреля, позже власти сообщили о снятии режима.