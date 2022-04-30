Симферополь, , 14:06 — REGNUM Крымские татары заявили о полной поддержке внешнеполитического курса президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в обращении съезда муниципальных депутатов и общественников.

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«Мы, крымские татары, проживающие на своей родине, в Крыму, выражаем полную поддержку внешнеполитическому курсу президента РФ Владимира Путина, направленному на защиту суверенитета и обеспечение безопасности страны и ее граждан. Мы верим нашему лидеру, верим в нашу общую победу. Благодарим за мирное, чистое небо над головой», — отмечается в обращении.

30 апреля в Симферополе открылся всенародный съезд крымских татар. В нем принимают участие более 300 представителей крымскотатарского народа. Центральный вопрос — принятие обращения о поддержке курса президента РФ по демилитаризации и денацификации Украины.