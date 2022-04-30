30 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что гарантии безопасности для киевского режима от предоставляющих их стран должны базироваться на предоставлении ими своих военных украинской стороне в кратчайшие сроки.

Мирослава Романенко, , 14:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для киевского режима от предоставляющих их стран должны базироваться на предоставлении ими своих военных украинской стороне в кратчайшие сроки. Об этом он заявил в интервью польским СМИ.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я точно знаю, что нам нужны гарантии безопасности, и я точно знаю, что нам нужно, и мы хотим попросить именно то, что нам нужно <…>. Самое главное — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично не звучало. Считаю, что для нас, наши гарантии безопасности должны быть в формуле «люди — часы», — отметил он.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели телеграм-канала аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения задумались над тем, не связано ли требование Зеленского с тем, что ВСУ несут немалые потери.

«Как ещё Запад ведётся на это? Оружия уже мало — дай ему людей», — отреагировала Olga.

«Что-то он перепутал. Это как бы его людей записали в расход», — не без сарказма добавил Михаил М.

«Окоп» для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да никто им официально людей не даст, это будет означать, что гаранты официально нападают на Россию, что чревато серьезными последствиями для всего мира», — отметил Никита.

«После этих заявлений неудивительно, что будут натовские военные ехать неофициально. Оружие поставляют, теперь и людей можно. Поэтому и пошли разговоры о конфликте на долгие годы», — поделилась своим мнением Anna.

«Там разве мало наемников со всего мира?» — недоумевает Роман.

«Типа западные кадровые военные должны умирать за Украину и это формула мира?» — поинтересовался «А».

«Люди — часы? Это понимать, людей в топку, а ему дополнительные часы агонии? Гитлер 2.0?» — задался вопросом Loft L.

«Ого, вот это его накрыло…» — смеется Александр.

«Кстати, непонятно, зачем это западным «партнерам», если еще не закончились украинцы?» — в свою очередь интересуется Fox.

«Пушечное мясо кончается. Потери у… [ВСУ] лютые, поэтому наши и не перебивают артерии на западе Украины, они их оптом на базах переколотят. Сейчас, видимо, заманивают. То, что… [Зеленский] попросит солдат, — это витало с самого начала», — отметил Олег.

«Уж как только не пытается… как не изголяется, чтоб надавить на эмпатию, на жалость Запада, пытаясь манипулировать, используя психологические трюки… А всё не прокатывает. Потому что население мира хоть и внушаемое, но не настолько дебилы, чтоб не видеть топорные попытки манипуляции», — написал Константин В.

«Похоже, он сам понимает, что править ему осталось совсем недолго», — подытожил Владимир С.