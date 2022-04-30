Иркутск, 30 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. За январь–февраль 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Иркутской области составил 99,9 млрд. рублей прибыли (за этот же период предыдущего года — 46,8 млрд. руб.). Об этом сообщает территориальное управление госстатистики.

Промышленность

Доля убыточных организаций в их общем числе, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, уменьшилась на 3,9 процентных пункта и составила 29,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Иркутской области составил 46,5 млрд. рублей прибыли (за этот же период предыдущего года — 26,6 млрд. руб.).

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