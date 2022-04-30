Воронеж, , 13:58 — REGNUM Два человека получили травмы в результате автомобильной аварии в Воронежской области, сообщили 30 апреля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 10:10 29 апреля в Верхнемамонском районе, на 4 км автодороги «Верхний Мамон — Лозовое — Русская Журавка». По предварительным данным, 37-летний житель Московской области, управляя Hyundai Solaris, не предоставил преимущество проезда водителю Daewoo Matiz, в результате автомобили столкнулись.

В аварии пострадали два пассажира малолитражки — 49-летняя женщина и 14-летняя девочка, они с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

По факту аварии проводится полицейская проверка.