Воронеж, 30 апреля 2022, 13:58 — REGNUM Два человека получили травмы в результате автомобильной аварии в Воронежской области, сообщили 30 апреля в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Авария произошла около 10:10 29 апреля в Верхнемамонском районе, на 4 км автодороги «Верхний Мамон — Лозовое — Русская Журавка». По предварительным данным, 37-летний житель Московской области, управляя Hyundai Solaris, не предоставил преимущество проезда водителю Daewoo Matiz, в результате автомобили столкнулись.
В аварии пострадали два пассажира малолитражки — 49-летняя женщина и 14-летняя девочка, они с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.
По факту аварии проводится полицейская проверка.