Астрахань, 30 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Директор строительной компании в Астрахани подозревается в мошенничестве с возмещением НДС, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области 30 апреля. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Как полагает следствие, подозреваемый, являясь директором стройфирмы, представил в налоговый орган подложные декларации за первый квартал 2018 года и заявление о возмещении НДС на более чем 1,2 млн рублей, которые ему в итоге были перечислены.

В результате подозреваемый незаконно получил деньги из федерального бюджета Российской Федерации.