Москва, 30 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. У пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирби сдают нервы и поэтому он хамит, обзывается, безобразничает и даже сморозил какую-то глупость про президента России Владимира Путина. Об этом 30 апреля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, безобразничает. Какую-то глупость сморозил про президента России», — отметила она.

Также Захарова указала, что американскому контр-адмиралу с таким послужным списком, в котором 28 лет во флоте с 1986 по 2015 год, включая работу в качестве главы информационной службы Военно-морских сил США, который «был осведомлен буквально обо всем», странно заявлять о том, что ему трудно смотреть на действия Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины.

«Он знал про обеднённый уран в Югославии, знал про «иракское досье», как сейчас называют значительный массив документов, свидетельствующих о военных преступления военнослужащих США в Ираке. Мы обо всем этом узнали благодаря «Викиликс» и его авторам, которых изничтожают коллеги Кирби, а сам Джон каждый день читал эти отчеты: о тысячах и тысячах гражданских, погибших в деревнях Ирака и Сирии от зверств американского контингента <…> нет сомнений, что он видел фотографии, видел видеоматериалы. Интересно, не трудно ему было на эти бесчеловечные зрелища смотреть?», — уточнила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, она добавила, что видит две причины для такого поведения Кирби то, что Пентагон уличили в незаконной деятельности по разработке биологического оружия на Украине и то, что все это происходит на фоне сбегающей из Белого дома политической команды из-за отсутствия доверия к нынешней американской администрации и лично президенту США Джо Байдену.

При этом Захарова предположила, что, если в результате этого контроль над Конгрессом перейдёт к республиканцам, многих представителей нынешней администрации «затаскают по публичным слушаниям».

Также официальный представитель МИД РФ напомнила о ряде увольнений в Белом доме, которые прошли в течение последнего времени.

«Так что Кирби тяжело смотреть не украинские события, а на своё будущее», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заявления пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби в адрес России являются оскорбительными и неприемлемыми.

Напомним, накануне Кирби в ходе брифинга заявил, что ему якобы «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать» и после паузы в 10 секунд добавил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель». При этом он также заявил, что что спецоперация ВС РФ на Украине, по мнению Пентагона, якобы не направлена на защиту русскоязычного населения и искоренение нацизма.