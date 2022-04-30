Иркутск, 30 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В январе–марте 2022 года индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,2%, — сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Добывающие предприятия увеличили объем на 11,7%, в том числе добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых увеличилась на 24%, сырой нефти и природного газа — на 11%. На 6,3% сократилась добыча угля.

Индекс обрабатывающих производств составил 107,1%. При этом заметно вырос выпуск отдельных видов продукции. Так, производство прочей неметаллической минеральной продукции увеличилось в 2,2 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 63%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 47%.

В то же время значительное снижение наблюдается в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 42%). Также заметно снизилось производство электрического оборудования — на 26%, химических веществ и химических продуктов — на 10%.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 103,4%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений — 100,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс производства сельхозпродукции в Иркутской области выше среднего по стране.

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