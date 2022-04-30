Краснодар, 30 апреля 2022, 13:55 — REGNUM Институты поддержки бизнеса Краснодарского края будут докапитализированы на один миллиард рублей, об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Соответствующие изменения в план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности подписаны губернатором Вениамином Кондратьевым.
Отметим, что Фонд развития промышленности Кубани предоставляет предприятиям возможности получения займов по 14 программам, ставки по которым не превышают 4% годовых. 10 из них Фонд финансирует самостоятельно, четыре — при поддержке федерального ФРП. В региональном Фонде микрофинансирования действует 19 программ со ставками от 0,1% до 6,5% годовых.