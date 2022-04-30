Кабул, 30 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Местные власти в провинции Логар (Афганистан) сообщают, что в результате вооруженного столкновения из-за распределения воды для полива два человека были убиты, один — ранен.

(сс) Lauras Eye Дети Афганистана

Хамидулла Анас, пресс-секретарь управления полиции Логара, сообщил, что инцидент произошел в кишлаке Дара уезда Мохаммад-Ага. По его словам, виновниками инцидента являются двое братьев, Сахи Джан и Гулям Расул, которые ранее служили в местной полиции, передает «8 Собх».

Между тем источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали одного человека в связи с данным инцидентом.