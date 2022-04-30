Тула, 30 апреля 2022, 13:53 — REGNUM Тульская и Владимирская области намерены расширять сотрудничество, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам посещения Тулы делегацией соседнего региона 29 апреля.
В частности, обсуждалось расширение сотрудничества при реализации межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо». Также обсуждались направления межрегиональной кооперации. Гости из Владимирской области посетили особую экономическую зону «Узловая» и побывали на автозаводе «Хавейл».