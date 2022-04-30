Тула, , 13:53 — REGNUM Тульская и Владимирская области намерены расширять сотрудничество, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам посещения Тулы делегацией соседнего региона 29 апреля.

Левша. Тула Иван Шилов © ИА REGNUM

«Перспективными сферами для совместной работы могут стать инвестиционное сотрудничество, сектор АПК, промышленный туризм, применение новых материалов и развитие инновационных технологий, в том числе и при производстве продукции специального назначения», — отметил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

В частности, обсуждалось расширение сотрудничества при реализации межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо». Также обсуждались направления межрегиональной кооперации. Гости из Владимирской области посетили особую экономическую зону «Узловая» и побывали на автозаводе «Хавейл».