Тула, 30 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Тульская и Владимирская области намерены расширять сотрудничество, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам посещения Тулы делегацией соседнего региона 29 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Левша. Тула

«Перспективными сферами для совместной работы могут стать инвестиционное сотрудничество, сектор АПК, промышленный туризм, применение новых материалов и развитие инновационных технологий, в том числе и при производстве продукции специального назначения», — отметил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

В частности, обсуждалось расширение сотрудничества при реализации межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо». Также обсуждались направления межрегиональной кооперации. Гости из Владимирской области посетили особую экономическую зону «Узловая» и побывали на автозаводе «Хавейл».