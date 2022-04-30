Бердянск, Украина, , 13:52 — REGNUM В Бердянске прошли первые с момента начала специальной военной операции ВС РФ церемонии бракосочетания. 30 апреля 6 счастливых пар молодоженов получили свидетельства о браке специального образца, разработанного мэрией города.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«На нашей машине сегодня ленточки цветов российского триколора. Мы решили так украсить машину, нам кажется наше будущее с Россией, все будет у нас хорошо. Мы думали сначала перенести свадьбу, а потом решили что ждать нечего, мирная жизнь продолжается, в городе все спокойно, надо жить дальше, будущее будет светлым», — поделился надеждами на будущее один из молодоженов, Павел.

С начала проведения специальной военной операции ВС РФ бракосочетания в Бердянске не проводились, однако 30 апреля 6 пар решились на этот шаг несмотря на неопределенность обстановки и приурочили свои свадьбы к христианскому празднику красной горки.